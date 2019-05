Stabile occupato a Roma, il tesoriere del Papa riattiva la corrente ma resta la morosità

Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli occupanti rimangano morosi. A staccare i sigilli è stato l'elmoiniere del Papa, Konrad Krajewski, che ieri è andato nel palazzo occupato a portare doni e cibo. «Sono intervenuto personalmente, ieri sera, per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato. C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi» ha detto all'Ansa il cardinale elemosiniere Krajewski, "braccio" caritativo di Papa Francesco per i casi di disagio. «Non l'ho fatto perché sono ubriaco», ha aggiunto Krajewski.

«Dall'elemosinierie un gesto di umanità, è consapevole delle conseguenze» fanno sapere fonti del Vaticano.

Nonostante l'intervento della polizia, non è stato possibile rimettere i sigilli alla cabina elettrica. I l debito accumulato dal 2013 sembra che ammonti a oltre 300mila euro e il Campidoglio ha già fatto sapere che non salderà le bollette della luce arretrate. Spin Time Labs è la ex storica sede dell’Enpas e poi dell’Inpdap occupata abusivamente dal 2013.

Gi occupanti avevano fatto un appello: «Siamo senza acqua e luce da tre giorni. Qui vivono 420 persone (tra cui 98 minorenni) e ci sono 25 realtà culturali. Ma non sarà certo il buio a fermarci. Questo è un'appello alla città di Roma»: così, in una nota, dicevano gli attivisti di SpinTime Labs tra quanti occupano lo stabile ex Inpdap di via Santa Croce di Gerusalemme 55, incitando alla partecipazione «con torce e ogni fonte di luce possibile ad una serata a sostegno di chi si fa strada tra il buio creato da chi alimenta odio, razzismo e disparità».

Oggi all'interno ci sono anche un'osteria, un laboratorio di birra artigianale, una falegnameria, una sala prove e «un punto di approdo, aperto a tutti, attento ai giovani, agli ultimi e ai più bisognosi».

Ultimo aggiornamento: 14:13

