Giorgio Spaziani Testa, avvocato e presidente di Confedilizia. Cosa ne pensa del dibattito tra i candidati alle Primarie del centrosinistra in un palazzo occupato?

«Il problema è che questa cosa in molti non desta scandalo. Trovo che sia un cosa inconcepibile che tutti i candidati del centrosinistra, e in particolare un ex ministro dell'Economia, svolgano il loro dibattito, per di più parlando del tema della casa, in un luogo in cui si sta consumando da alcuni anni un reato: ossia l'occupazione arbitraria di un immobile, peraltro di proprietà di una società privata».

Cosa le ha dato maggiormente fastidio?

«Trovo inaccettabile la dichiarazione, riportata dalla stampa, secondo la quale ci sono delle occupazioni buone e altre cattive».

Come si può cambiare questo stato di cose?

«Intanto evitando situazioni come quella di martedì. È vero che anche prima del dibattito quell'occupazione veniva tollerata da tempo. Ma il messaggio dato l'altro giorno aggrava la situazione, con esponenti di Spin time labs che gioivano, dicendo di essere stati legittimati».

Non si aspetta soluzioni efficaci dalle istituzioni?

«Intanto questo problema si risolve evitando altre occupazioni, una piaga particolarmente diffusa a Roma, che sono comunque un reato. Ammesso che ci siano anche attività a favore di persone bisognose, delle politiche sociali se ne deve occupare il Comune, con tanti immobili di cui magari neanche sa di poter disporre».

Come mai il proprietario di un immobile occupato non riesce a far valere i propri diritti?

«Ci sono tre tipi di problemi: di legislazione, di applicazione da parte dei giudici, ma anche di sicurezza».

Che tipo di problemi?

«Innanzitutto la legge andrebbe cambiata, perché adesso o si coglie la persona in flagranza o il reato non può essere bloccato. Ma c'è anche il tema dell'utilizzo della forza pubblica, perché la politica pone dei problemi di ordine pubblico e per questo non si fanno certi sgomberi. Se poi non entriamo neanche a vedere quello che succede dentro questi immobili, è davvero difficile risolvere questa piaga».

I proprietari devono continuare a pagare le tasse sugli immobili occupati?

«Per fortuna recentemente due interventi della commissione tributaria a Roma hanno stabilito che, in caso di occupazione abusiva, non si deve pagare l'Imu. Ma, oltre al mancato guadagno, restano altre imposte da versare, più alcune spese come il condominio o altri costi per la scarsa manutenzione. All'Esquilino, come beffa aggiuntiva, i proprietari devono anche pagare l'occupazione suolo di pubblico, perché il palazzo era stato transennato in quanto fatiscente, e si rischiava la caduta di calcinacci o pezzi di cornicione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 07:47