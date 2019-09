Roma, «Pagatemi per non fare nulla»: la trovata in via del Corso

Esiste un nuovo modo per arrotondare, senza lavorare: bastano una sedia sdraio da mare, un paio di occhiali da sole, uno smartphone e una bibita. Ci si siede e si aspetta che il tempo passi. A spiegare la situazione basta un cartello: "Pay me to do Nothing" (pagami per non fare niente), hashtag #PayMeToDoNothing. Alcuni potrebbero rimanerne infastiditi, molti giustamente disapprovare, altri semplicemente divertirsi all'idea. Possibile? L'idea viene al napoletano Giovanni (o forse si chiama Carlo, chissà), che da tempo vive a Roma e in attesa di sfondare con il suo gruppo musicale Hawaiki, si arrangia così. Lo si può trovare da un mese a Via del Corso ma solo di pomeriggio: «La mattina non vengo perché in questo punto batte il sole». Sembra incredibile, ma funziona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA