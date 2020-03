Pacchi bomba, un'altra busta sospetta recapitata a Roma in via Baldo degli Ubaldi

Dopo i tre pacchi esploivi recapitati alcuni gioni fa che hanno ferito tre donne a Roma, una busta sospetta è stata consegnata ieri mattina in un appartamento nella zona di via Baldo degli Ubaldi al quartiere Gregorio VII. La persona a cui era destinata ha contattato i carabinieri della stazione Madonna del Riposo.

Sul posto anche gli artificieri e il Ris di Roma che hanno messo in sicurezza e sequestrato il plico per effettuare ulteriori accertamenti. I carabinieri della VII sezione del Nucleo investigativo hanno effettuato i rilievi e informato l'autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi, come detto, tre buste esplosive hanno ferito tre donne a Roma e Fiumicino.

