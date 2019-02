Roma, Villa Maraini: «Allarme overdose: tre interventi in poche ore»

Allarme overdose a Roma. A lanciarlo la fondazione Villa Maraini che da tanti anni si occupa del recupero dei tossicodipendenti. «Ieri nel quartiere Tor Bella Monaca l'unità di strada di Villa Maraini-Cri è dovuta intervenire ben 3 volte in sole 2 ore su tossicodipendenti andati in overdose», raccontano gli operatori. Si tratta di 3 uomini, 33, 36 e 40 anni che si trovavano nel Parco davanti a viale dell'Archeologia, di fronte a dove staziona il camper della fondazione Villa Maraini-Cri

Oggi un nuovo caso in via dell'Archeologia sempre zona Tor Bella Monaca, da inizio mese è il 7 intervento. Dall'inizio dell'anno i decessi per overdose nel Lazio sono già stati tre. «La causa potrebbe essere attribuita alla vendita sul mercato di una partita di eroina più pura, quindi con una concentrazione maggiore di sostanza (principio attivo), che mette ancora più a rischio la vita di chi la utilizza. Purtroppo l'esperienza ci dice che casi così numerosi e ravvicinati, possono essere un campanello d'allarme su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore/giorni», aggiunge Massimo Barra fondatore Villa Maraini-Cri.

