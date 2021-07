Ostiense, uomo accoltellato alla schiena in piazza del Gazometro: è gravissimo

Venerdì 23 Luglio 2021, 15:51

Un giallo sotto la canicola all’Ostiense. Intorno alle 14.30 alcuni passanti hanno notato in terra un individuo sporco di sangue e quasi esanime. Così sono partiti i soccorsi per l’uomo ferito. Davvero pochi i tasselli d’indagine per la polizia. Almeno per ora, il tentato omicidio non ha testimoni oculari. L’uomo è stato raccolto in piazza del Gazometro fra le auto in sosta.

Cosa è successo

Quello che si sa è che l’aggressore l’ha colpito alle spalle con un coltello magari per non farsi vedere in faccia e agire di sorpresa. Non si conoscono ancora l’identità del ferito che è stato trasportato d’urgenza al San Camillo dove è iniziata una laboriosa operazione per salvargli la vita. Per ora la prognosi è riservata. Sul posto è accorsa la squadra mobile che è in cerca di qualche testimone ma anche di qualche traccia che possa spiegare meglio la grave aggressione. Per questo è scesa in campo anche la polizia scientifica. Almeno per ora gli investigatori non sanno il nome del ferito, non hanno recuperato l’arma e neanche testimoni. Un vero giallo.