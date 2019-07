Roma, “Stradenuove”, al via interventi su via Agostino Chigi a Ostia

«Proseguono i lavori di riqualificazione delle strade nel X Municipio. Anche via Agostino Chigi entra a far parte di Stradenuove». Lo annuncia, in un post su Facebook , il sindaco di Roma Virginia Raggi. «Iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale su entrambi i lati della carreggiata. Un lavoro accurato che consentirà a cittadini di percorrere in tutta sicurezza una delle principali arterie di comunicazione degli Stagni di Ostia», ha concluso la prima cittadina di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA