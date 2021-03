Ostia, minaccia la compagna con una mannaia: arrestato dalla Polizia

Nella Giornata Internazionale della donna non si fermano le violenze. A Ostia Ponente, un 42enne di origine polacca ha minacciato la compagna con una mannaia. È accaduto la sera dell'8 marzo, quando l'uomo si è recato nella casa che divideva con la donna, una 33enne di origine ucraina. La vittima ha chiamato subito le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. I carabinieri hanno trovato l'uomo con una mannaia da cucina in mano e in evidente stato di agitazione. Lo hanno bloccato, disarmato e arrestato. Ma l'uomo aveva già colpito la donna con uno schiaffo.

Non era la prima aggressione. La 33enne, ascoltata subito dopo dai militari, ha confidato che erano state più d'una le aggressioni nell'ultimo periodo. E, nell'ultimo caso, l'uomo non si era fermato neanche alla presenza di un'altra persona. La madre della compagna che si trovava in casa nel momento in cui l'uomo è entrato.

