Nasce il portale del turismo VisitOstia, il mare di Roma a portata di click

È nato VisitOstia, il primo portale per la scoperta delle attrattive del mare di Roma che include le città di Ostia e Ostia Antica, una destinazione turistica unica per le opportunità che propone: sport, cultura, natura e mare. Una destinazione magnifica, racchiusa tra il blu del Tirreno, la riva sinistra del Tevere e le rigogliose pinete della riserva del litorale romano, dove la storia, gloriosa e millenaria, si coniuga alla perfezione con la sua spiccata vocazione sportiva e naturalistica, favorita dal clima mite e dalla presenza del mare e di immensi spazi verdi. VisitOstia suggerisce cosa fare, visitare, a quali eventi partecipare, dove dormire, mangiare, andare in spiaggia: come vivere al meglio le tante opportunità del territorio, tutto l’anno.«VisitOstia - spiegano i promotori - non è una guida ma un “suggeritore”: all’interno del portale, infatti, vengono proposti itinerari a seconda delle inclinazioni del visitatore. Qui si offre l’opportunità di scoprire Ostia e i suoi dintorni un giorno per volta, magari attraverso percorsi sportivi o artistici o architettonici o naturalistici». L’obiettivo è suscitare emozioni e suggestioni grazie alle immagini di altissima qualità che animano, in video e in fotografia, i diversi percorsi. Se non bastasse, c’è la possibilità di geolocalizzare la risposta alle proprie richieste, non solo in termini di percorsi ma anche di servizi. Insomma, tutta Ostia e Ostia Antica a portata di mano.E tutto gratuitamente, sia per il turista che naviga nel sito che per gli operatori economici che sono presenti all’interno delle proposte che vengono fornite. Tutto in lingua italiana e presto anche in inglese e tedesco. Ad aver realizzato e a dare vita a VisitOstia è un gruppo di professionisti profondi conoscitori del territorio ed esperti nel rispettivo campo, pertinente con la mission dell’operazione: marketing turistico, comunicazione, tour operating, ricettività turistica, storia dell’architettura, natura, ambiente e sport. Tra questi, Silvia Boscolo, Luca Creti, Federico Lucchini, Giulio Mancini e Stefano Pietrolucci.