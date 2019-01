Befana al mare, assalto dei romani alle spiagge di Ostia e Torvaianica

Assalto alle spiagge di Ostia e Torvaianica. La giornata di sole e le temperature molto meno rigide rispetto ai giorni scorsi, hanno spinto molti romani a passare l’Epifania in riva al mare. Un pienone di turisti e pendolari che ha catapultato i due centri costieri in un clima quasi estivo, con migliaia di persone a camminare sulla sabbia. Il pienone si è registrato dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio. In tanti hanno approfittato per prendere un aperitivo al sole, altri per passeggiare sulla spiaggia con i cani, altri ancora per organizzare un picnic al volo a base di panino e birretta. C’è stato anche chi ha voluto sfidare l’acqua gelida e si è tuffato in mare per un bagno. Gli appassionati di vela hanno colto l’occasione della bella giornata per un’uscita a mare, mentre sul bagnasciuga e sul lungomare i romani impazzivano con i selfie da pubblicare su Facebook e da mandare agli amici con whatsapp.



IL PONTILE Pieno di gente anche il pontile, nonostante i rifiuti ancora ammassati dalla notte di San Silvestro, le transenne buttate in mare, le balaustre off limits, le passerelle sui varchi sempre disconnesse e i venditori abusivi. I cittadini e i romani hanno superato e messo da parte i disagi pur di trascorrere qualche ora all’aria aperta, godendosi il sole e l’ultima giornata di vacanze prima del ritorno al lavoro. Per tutta la mattina il traffico sia verso Ostia che tra le strade del Lido è stato piuttosto sostenuto. Diversi anche i problemi per trovare un parcheggio il più possibile vicino alle spiagge. Scenario simile a Torvaianica dove alle 11 sulla passeggiata a mare all’altezza di via Pechino, i bambini hanno salutato l’arrivo della Befana del Mare che ha distribuito sacchetti di dolcetti. Agli adulti vin brulè e per tutti ciambelline e una merenda golosa. Anche sulla costa pometina i patiti del sole e i cittadini non hanno badato all’erosione che ha mangiato lunghi tratti di arenile, scavando un dislivello che in molti punti ha superato due metri, mettendo a rischio anche la staticità di alcuni chioschi e di parti di stabilimenti balneari. Le mareggiate hanno colpito soprattutto la parte centrale del litorale dove rimane interdetto dal Comune l’accesso ad alcune passerelle di legno che conducono alla battigia. «Troppo pericoloso», dicono dal Municipio. Pienone in mattinata anche a piazza Ungheria e al belvedere per l’arrivo della Befana in 500 con il raduno delle mitiche Fiat che hanno attirato appassionati anche dalla Capitale.

