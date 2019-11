Ostia, topi alla materna: bimbi rimandati a casa

Topi all’asilo, la scuola chiude e i bambini vengono mandati a casa. Ma le lezioni si svolgono regolarmente ai piani superiori dello stesso plesso, dove ci sono le elementari e medie. È paradossale - oltre che preoccupante - la situazione che da giorni si sta registrando all’istituto comprensivo “Vivaldi” di via Capo delle Armi a Ostia. Sono mesi che i genitori denunciano la presenza di topi all’interno dell’istituto, soprattutto nella zona destinata alla materna comunale gli “Eucalipti”.

«È dalla fine di agosto - dicono alcuni genitori - che abbiamo notato la presenza di topi nell’istituto tanto che all’inizio dell’anno scolastico abbiamo chiesto un intervento di derattizzazione». Il plesso Vivaldi, che ospita dunque al piano terra la materna Comunale e la mensa, e ai piani superiori elementare e medie. «Da allora - fanno sapere dalla scuola - abbiamo effettuato tre derattizzazioni». Ma - da quanto denunciano i genitori - non sembrano essere state sufficienti. «Solo pochi giorni fa - continuano alcune mamme - abbiamo fatto partire anche un esposto, perché la situazione non si è ancora risolti e la salute dei nostri figli è a rischio». «Nei sopralluoghi fatti da noi genitori nelle ultime 48 ore - sono state trovate due trappole in più e basta: stessi livello di sporcizia e stesso livello di incuria». Ieri, poi, la situazione è precipitata. Il personale del servizio di refezione trova in mensa escrementi di topi. Stesso situazione in alcune aule. Della questione viene avvisata anche l’assessorato alla scuola del X Municipio. L’assessora Germana Paoletti fa anche un sopralluogo a scuola e promette un intervento di bonifica durante il weekend del primo novembre. «Ma - aggiungono i genitori - non abbiamo traccia di questo intervento».

Così è stata decisa la chiusura della scuola materna e della mensa, ma non delle elementari né delle medie. «Come se i topi si fermassero solo al piano terra - concludono i genitori - il plesso è lo stesso e sicuramente il rischio è che i topi possano invadere anche altri spazi». Il pranzo per gli alunni delle elementari e delle medie è stato fornito al al sacco da un altro istituto vicino (probabilmente la scuola Caio Duilio). «La disinfestazione deve essere effettuata in tutte le aule e non solo a quelle del piano terra», rilanciano i genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA