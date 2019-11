Ostia, tentano di rubare in un negozio coppia arrestata al Porto Turistico

Avevano forzato la saracinesca di un negozio al Porto Turistico di Ostia. Sorpresi nella notte dai carabinieri mentre rovistavano in alcuni cassetti.un uomo ed una donna già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per tentato furto; l'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e quindi è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti a offendere. La coppia è stata trattenuta in caserma in attesa dell'udienza di convalida.

Complessivamente sono d ieci le persone arrestate sul litorale durante una serie di controlli anticrimine. A Fiumicino i carabinieri di Ostia hanno rintracciato un'auto appena rubata in via della via Trincia delle Frasche. Il ladro è stato intercettato a bordo del veicolo in via della Scafa ma all'alt dei militari non si è fermato e ne è nato un inseguimento. Non riuscendo a seminare i carabinieri il ragazzo, un pregiudicato albanese di 24enne, ha abbandonato l'auto in mezzo alla strada e si è dato alla fuga a piedi. Tuttavia i militari lo hanno raggiunto e arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ora è trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida. L'auto è stata restituita al proprietario.

In manette, con misura cautelare ai domiciliari, una 22enne residente in un campo rom: la ragazza era entrata in un negozio del centro commerciale Parco da Vinci ed è stata sorpresa dai carabinieri all'uscita del negozio con una borsa schermata contenente oltre 300 euro di merce.

Per droga invece sono state arrestate in tutto quattro persone. Una coppia di spacciatori, composta da un 54enne con precedenti e dalla sua giovane convivente di 22 anni, è finita in manette dopo che i militari hanno notato un insolito andirivieni dalla loro abitazione e hanno quindi fatto scattare un controllo. Nella loro casa i carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 grammi di hashish, vario materiale per il confezionamento della droga e qualche centinaio di euro, ritenuto provento dell'attività illecita. Ora sono ai domiciliari in attesa della convalida. Gli altri due arrestati per droga sono due uomin,, rispettivamente gestore e dipendente di un ristorante di Acilia. Il dipendente, un 28enne già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre a bordo della propria auto si stava allontanando dal locale con 7 grammi di hashish. La perquisizione estesa all'esercizio commerciale, gestito da un 30enne con precedenti, ha portato al sequestro di oltre 20 grammi di cocaina. Non solo: nell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati circa 20 mila euro in denaro contante, presumibile provento dell'attività di spaccio. I due spacciatori sono trattenuti in caserma in attesa dell'udienza di convalida.

Infine sono stati arrestati un pregiudicato 63enne che violava la misura dei domiciliari, un 55enne ricercato per reati finanziari, un 47enne ricercato per spaccio; mentre per un pub di Ostia è scattata una multa di oltre 3mila euro per violazione delle procedure di autocontrollo sugli alimenti.

