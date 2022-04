Ostia, strangolò il padre a ferragosto dopo un litigio: Amor Ben Algia condannato a 12 anni

È stato condannato a dodici anni di Amor Ben Algia, 40 anni di origini tunisine, accusato dell'omicidio del padre avvenuto il 15 agosto del 2020 ad Ostia, quartiere della Capitale che affaccia sul mare. Questa la sentenza della corte d'Assise di Roma L'anziano era stato strangolato al culmine di una violenta lite. Nei confronti dell'imputato la Procura aveva sollecitato una condanna a 21 anni per omicidio volontario aggravato ma i giudici della III Corte hanno riconosciuto le attenuanti generiche e quelle della provocazione. Dopo avere ammazzato il padre, Algia si è recato dai carabinieri per costituirsi. Alla base del gesto i continui litigi tra i due.

Nella notte di ferragosto di due anni fa aveva ucciso il padre strangolandolo, ora la Terza Corte d'Assise di Roma ha condannato Amor Ben Algia, un quarantenne di origini tunisine, a dodici anni di carcere. Nei suoi confronti la procura di Roma, al termine della requisitoria, aveva sollecitato una condanna a 21 anni. Il tribunale nel condannare l'imputato ha riconosciuto le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione. Il delitto era avvenuto nella notte del 15 agosto 2020 in un appartamento a Ostia al culmine di una lite dove l'uomo aveva strangolato a mani nude il padre per poi costituirsi ai carabinieri. Rapporti che tra padre e figlio erano tesi da tempo. A difendere l'imputato l'avvocato Maria Nellina Spataro, che nell'arringa aveva sottolineato «come il fatto fosse avvenuto in pochi secondi senza aver avuto il tempo di realizzare cosa stesse accadendo».