Ostia, stazioni aperte ai senza fissa dimora. Unione Inquilini: «Farlo anche con le metro a Roma»

Dal 18 febbraio i senza fissa dimora potranno utilizzare le stagioni regionali Atac di Ostia Lido Centro e Castel Fusano per pernottare. Nella seconda ci sarà inoltre un presidio dei volontari che distribuiranno coperte e sacchi a pelo dalle 22 alle 8 del mattino. “Sono quaranta persone che al momento dormono fuori a Ostia”, fanno sapere da Unione Inquilini. E così, in questo modo, si vuole evitare che qualcuno possa finire all'ospedale per il freddo.

La risposta ai problemi dei senzatetto arriva dopo gli appelli lanciati sui social dalla segretaria di Unione Inquilini di Ostia, Emanuela Isopo. Ed è proprio l’assessore Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici Tutela del Territorio e Mobilità, che spiega come si è proceduto: “Su indicazione dell’assessorato, il dirigente dell’area ferro regionale ha provveduto ad autorizzare ATAC spa all’apertura notturna dele stazioni con lo scopo di accogliere e riparare dalle intemperie coloro che in questi giorni necessitano di accoglienza”.

Unione Inquilini, che ringrazia la Regione Lazio e Atac spa per l'intervente, chiede inoltre alla sindaca Virginia Raggi di aprire le Metro di Roma, così da poter dare alle persone che ne hanno bisogno un luogo caldo dove poter dormire.

