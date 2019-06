Roma, ubriaco minaccia i militari con una bottiglia rotta: arrestato alla stazione metro

Ubriaco, con una bottiglia rotta in mano, minaccia i militari che cercavano di fermarlo dopo che l'uomo aveva infastidito diverse persone. Attimi di tensione alla fermata metro Lido Centro. L'uomo ha dato in escandescenze ed è stato bloccato e disarmato dalla pattuglia mista di militari dell'Esercito, presenti nell'area per l'operazione Strade Sicure, e carabinieri. Gli uomini dell'Arma hanno emesso l’ordine di allontanamento temporaneo nei confronti del 44enne di origine romena, arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale” e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA