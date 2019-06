Ostia, squadra anti-stalking in commissariato: ottanta donne difese dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottanta casi presi in carico e risolti nell’ultimo anno. La polizia di Ostia a tutto campo nella prevenzione e nel contrasto delle violenze sulle donne. Un team attivo e specializzato che aiuta le donne vittime di abusi e aggressioni a uscire dal tunnel dei soprusi, assicurando alla giustizia i carnefici e garantendo un percorso di supporto psicologico e legale di concerto con altre forze dell’ordine, procura, servizi sociali e medici specializzati. La «squadra anti-stalking» del commissariato del Lido svolge attività investigativa a 360 gradi in diretto contatto con il presidio di polizia all’interno dell’ospedale Grassi di Ostia.Ottanta i casi di stalking solo nell’ultimo anno e l’appello che le forze dell’ordine rivolgono a chi è vittima di violenza è sempre lo stesso: «denunciate». Considerando gli episodi di violenza nei confronti delle donne, puntualmente emerge che una proporzione notevole ha come scenario un interno domestico e vede nei panni dell’aggressore un marito, un convivente, in alcuni casi un figlio. Una persona, dunque, ben conosciuta dalla vittima e con cui molto spesso ha un forte legame affettivo. Legame che spesso, anche se in alcuni drammatici momenti si trova il coraggio di chiamare la polizia, poi conduce alla paura di parlare, di raccontare tutto. Ed ecco che gli agenti intervengono ma poi si trovano alle prese con silenzi densi di dolore e paralizzanti. Grazie alla «squadra anti-stalking» del commissariato di Ostia le cose stanno in modo diverso. Perché si raccolgono tracce. E quelle stesse tracce permettono di ricostruire non solo un precedente, ma un’intera storia di abusi e maltrattamenti. I provvedimenti diventano immediati e scavano nel passato degli aguzzini, fino ad arrivare a neutralizzarli. «In alcuni casi - spiegano i responsabili del team - la prima cosa che facciamo è quella di accertarci se la persona aggressiva possiede armi, in quel caso scatta il divieto di detenzione. È un primo passo per neutralizzare chi compie reati di maltrattamento e atti persecutori». Attenzione rivolta in modo particolare anche ai cosiddetti «reati spia». «Sono tutti quei reati che rappresentano un campanello d’allarme, per esempio lesioni e minacce gravi di fronte ai quali possiamo procedere con l’allontanamento d’urgenza, quindi immediato, dalla casa familiare. Il che significa che ci chiudiamo la porta alle spalle con la certezza che la vittima non sia più in pericolo».