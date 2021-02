Spiagge con vista rifiuti a Ostia, dove il degrado accoglierà i romani sabato e domenica. Già ieri, complice il bel tempo e le temperature primaverili, l’arenile era invaso dalla gente. Nonni con i bimbi al seguito che passeggiavano facendo la gimkana tra cumuli di spazzatura. Ragazzi seduti sui tronchi portati dalle mareggiate di quasi un mese fa, altri stesi al sole in mezzo a cartacce e bottiglie di plastica. Il Pontile trasformato in un suk con i venditori ambulanti che espongono la merce sulle balaustre. I due passaggi laterali ancora pieni di coriandoli del Carnevale finito quasi due settimane fa e con i pezzi di lastricato sollevati da mesi. Uno dei due accessi alla spiaggia, chiuso dal X Municipio, divelto per poter scendere in spiaggia da entrambi i lati.

L’incuria insomma fa da padrone. I titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti a pulire l’arenile fuori stagione e il X Municipio non ha ancora provveduto a bonificare le spiagge dopo le mareggiate. Gli unici interventi risalgono a oltre un mese fa all’Idroscalo, subito dopo l’evacuazione di un paio di famiglie a seguito dei danni provocati dal maltempo che aveva allagato un paio di abitazioni a ridosso della scogliera. «A parte una pulita veloce qualche settimana fa – dicono i cittadini – tra la costa del centro e di Levante non si è visto più nessuno a pulire l’arenile. Lo scorso fine settimana c’è stata l’invasione dei romani che passeggiavano sulle spiagge scansando i rifiuti. E sabato e domenica sarà la stessa cosa. Non capiamo per quale motivo non si programmino interventi di pulizia anche d’inverno, almeno un paio di volte al mese». A tenere pulita la costa ci pensano spesso i volontari di Retake che però fanno quello che possono con i pochi mezzi a disposizione. Il 14 febbraio cittadini e associazioni si sono dati appuntamento sull’arenile di Ponente e in tanti, nonostante le temperature rigide, hanno riempito di rifiuti decine di sacchi che un paio di giorni dopo gli operai di Ama sono passati a ritirare.

«Il mare della Capitale – concludono i residenti di Levante – non può sempre affidarsi all’iniziativa dei volontari. Abbiamo contattato il X Municipio e ci è stato detto che stanno predisponendo un calendario di interventi di pulizia, senza tuttavia fornire alcuna data certa. Così come non ci è stato detto quando ripareranno i lastroni ai lati del Pontile per l’accesso in spiaggia. Vanno sistemati prima che qualcuno si faccia male». Uno dei due varchi era stato chiuso dal Municipio, ma qualche teppista ha rotto la recinzione, consentendo così il passaggio anche nei tratti dove la pavimentazione è dissestata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA