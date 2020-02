Ostia, gli sparano a un piede mentre attraversa: precedenza non rispettata o regolamento di conti

Un fatto singolare e inquietante. Un pedone non ha rispettato la precedenza e due individui su uno scooter gli hanno sparato. Il drammatico episodio è accaduto a Ostia davanti la stazione Stella Polare. Erano le 14 quando un cittadino sui 20 anni ha attraversato la strada. Sono arrivati due sconosciuti in sella a uno scooter che gli avrebbero rimproverato di non avere rispettato la precedenza: poi quello sul sellino posteriore ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro il giovane che è stato colpito ad un piede.

La vittima è caduta a terra ed è stata trasportata al Grassi di Ostia. Polizia e carabinieri stanno dando la caccia alla coppia. In serata, gli investigatori hanno ipotizzato anche un altro scenario. Potrebbe darsi che il ferimento abbia un movente diverso dalla lite stradale. La vittima potrebbe essere stato scambiata per un’altra persona oppure potrebbe essere al centro di un regolamento di conti.

Ultimo aggiornamento: 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA