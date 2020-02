Ostia, pedone non rispetta la precedenza: due su uno scooter gli sparano

Un fatto senza precedenti. Un pedone non rispetta la precedenza e due su uno scooter gli sparano. Il drammatico episodio è accaduto a Ostia davanti la stazione Stella Polare. Erano le 14 quando un cittadino, sulla quarantina, attraversa la strada. Arrivano due individui in sella a uno scooter e rimproverano al passante di non avere rispettato la precedenza. Uno dei due estrae una pistola e fa fuoco contro il pedone che viene colpito ad un piede. La vittima cade a terra nel sangue e viene trasportato al Grassi di Ostia. Polizia e carabinieri stanno dando la caccia al misterioso sicario. Che è fuggito con il complice. Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA