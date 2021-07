Ostia, arrestati spacciatori delle case popolari: usavano "vedette" in monopattino e videosorveglianza

Sabato 24 Luglio 2021, 10:31

Sgominata a Ostia una banda che svolgeva un'intensa attività di spaccio di crack e cocaina, utilizzando come base operativa un appartamento di proprietà dell'Ater-Comune di Roma e che si era organizzata anche con "vedette" in monopattino. Quattro le persone sottoposte ad arresti domiciliari, mentre due minorenni sono stati collocati in comunità. A eseguire le misure i Carabinieri della Compagnia di Ostia, al termine di articolata attività di indagine coordinata dal pool guidato dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo, e dalla Procura per i Minorenni.Un ulteriore indagato è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Con servizi di appostamento e l'uso di intercettazioni video e ambientali, i carabinieri hanno documentato un frenetico "via-vai" di acquirenti che, attraverso dei messaggi convenzionali, richiedevano la sostanza stupefacente allo spacciatore di turno nell'appartamento, che era protetto da una fitta rete di vedette e da un sistema di videosorveglianza. La cessione della droga avveniva attraverso la grata di protezione della porta d'ingresso della casa popolare, che era stata assegnata a una delle componenti della banda, e che ora è stata sottoposta a decreto di sequestro per la successiva riconsegna all'ente proprietario. Sequestrati anche 254 grammi di cocaina, con un grado di purezza che arrivava anche al 98%.