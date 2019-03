Scippatrice ventenne all'assalto di quattro donne a Ostia: i passanti la mettono in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scippatrice venticinquenne all'assalto di quattro donne, ma questa volta le vittime e i passanti reagiscono e la mettono in fuga. I "colpi" si sono registrati verso le 11 su un tratto di via Dante Vaglieri, una traversa del centrale corso Duca di Genova ad Ostia. Una donna sui 25 anni è entrata in azione prendendo di spalle una signora che camminava ed ha tentato di rapinarle la borsa. Ma un passante se n'è accorto ed ha gridato mettendo sull’avviso la vittima che si è girata giusto in tempo per levare la borsa dalle mani della ladra. Ma la giovane, descritta come assai avvenente, non si è fermata e ha tentato di aggredire altre tre donne sempre con l’intenzione di rapinare loro la borsa.Ma il passaparola è stato istantaneo. La scippatrice si è avventata su una passante che veniva avvertita da un'altra. Alla fine è fuggita a mani vuote. Sono intervenuti alcuni equipaggi del commissariato di Ostia, ma la donna per ora è riuscita a dileguarsi.