Un uomo, P.A., italiano di 49 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato. L’uomo è stato bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine, in via Isole del Capo Verde, a Ostia, dopo che, nel tentativo di perpetrare un furto, aveva infranto con una mazza di ferro una vetrina di un negozio di sigarette elettroniche. I residenti allertati dal forte rumore hanno avvertito le forze dell'ordine.



