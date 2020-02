Preso a bastonate per un cellulare, cingalese di 28 anni finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. E’ accaduto l’altra notte ad. Uno straniero dello Sri Lanka, 28 anni, stava rincasando dopo avere lavorato in un bar notturno. Il giovane non si è accorto di nulla: un individuo l’ha colpito alle spalle con un bastone fino a farlo rovinare in terra. Poi, è fuggito con il cellulare della vittima che è rimasta priva di sensi a terra. Il pestaggio si è registrato in un tratto di via della Santabarbara, una parallela di lungomare Toscanelli, ad Ostia Nuova.E’ stata una residente, che si trovava sulla finestra, ad osservare da lontano l’aggressione ed a chiamare la polizia. Gli agenti hanno soccorso lo straniero che era talmente stordito che non ha saputo spiegare cosa era accaduto. Per fortuna la testimone oculare ha aiutato a ricostruire la violenta aggressione. Un’ambulanza ha trasportato il ferito al Grassi di Ostia. E’ stato visitato e refertato per contusioni al torace ed al collo: i segni delle bastonate. E’ la polizia ad indagare su un fatto che crea sconcerto anche negli stessi investigatori: tanta violenza per un telefonino da pochi euro.