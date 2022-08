Ostia, rissa tra bagnanti nello stabilimento: grave un uomo ferito con un cacciavite

Una rissa tra bagnanti finisce con un uomo in condizioni gravi in ospedale. È successo oggi intorno alle 16 in uno storico stabilimento sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia: un egiziano dopo un diverbio è stato ferito all'addome con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, e che ora indagano a caccia del responsabile. L'uomo, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni.

