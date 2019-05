Ostia, aggressioni e pestaggi a donne sole: arrestata coppia di rapinatori seriali

Aggredivano le donne di notte, per rapinarle. Le colpivano alle spalle, con pugni e calci a volte con bottigli. Una coppia di Ostia, lui 48 anni e la compagna 47, sono stati arrestati dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Le accuse: rapina, furto con strappo, lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Almeno sei i colpi accertati.



I due avrebbero commesso almeno cinque rapine nel centro cittadino di Ostia. Vittime, sempre le donne. In un caso, una signora era stata colpita e stordita alla testa, forse con una bottiglia, mentre in un'altra circostanza la giovane vittima, di 28 anni, era stata aggredita in strada da uno degli indagati e scaraventata a terra, e poi pestata con pugni sulla schiena e al volto. a donna era finita in ospedale con la frattura delle ossa nasali ed un trauma cranico.

Il modus operandi della coppia, definito «seriale e semi-professionale» dagli inquirenti, era quasi sempre lo stesso: le vittime venivano «selezionate» e colte di sorpresa mentre rientravano in casa oppure mentre si stavano recando a lavoro di mattina presto, approfittando dell'assenza di testimoni e agendo talvolta in luoghi poco illuminati.



L'uomo si copriva il volto con un cappuccio, prima di agire attendeva quasi sempre il segnale del «via libera» da parte della sua complice. Una volta è stata la compagna a rapinare una donna nell'androne di casa minacciandola con un coltello. I due rapinatori sono stati portati in carcere

