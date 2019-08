Rapina a mano armata ieri sera all'interno di un supermercato Carrefour di Ostia, in via Ottone Fattiboni. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 18 due banditi sono entrati nel supermercato e, pistole in mano, hanno minacciato la cassiera. I due, prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter, sono riusciti a farsi consegnare circa mille euro in contanti più altro denaro non ancora quantificato. Sono in corso le ricerche dei due malviventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA