Venerdì 29 Aprile 2022, 23:57

Per prenotarsi un posto al sole a Ostia ora basta un click. Più sconti per chi prenota on line un ombrellone e niente più corse lungo la Cristoforo Colombo o la via del Mare per accaparrarsi una cabina con doccia calda. Stop anche alle liti davanti al bagnino per decidere a chi spetta l’ultima sdraio: da quest’estate si potrà scegliere se prendere il sole a riva o a bordo piscina, evitando alzatacce e il timore che l’imbottigliamento nel traffico possa compromettere l’abbronzatura perfetta. Sul litorale della Capitale sbarca, dunque, lo stile “Adriatico”: per incentivare ancora di più il resto dei romani a scegliere Ostia per una giornata di relax tra sabbia e acqua salata, è attivo il nuovo sistema di prenotazione on line. Basta collegarsi al sito spiagge.it, il portale legato al mondo della balnearia che per Ostia sarà attivo nei prossimi giorni, all’avvio della stagione. In spiaggia come al cinema o a teatro, comodamente da casa si potrà scegliere l’ombrellone nella data che interessa e anche in anticipo di mesi, con la certezza che non potrà prenderlo più nessun altro.

COME FUNZIONA

Per chi accede online non ci sarà nessun rincaro: «Anzi - spiega Franco Petrini, delegato del Sib e gestore di uno storico stabiliemto a Ostia - avrà un risparmio del 10% perché non abbiamo fatto applicare le tasse di commissione che restano, invece, a carico nostro». I prezzi per lettini, sedie a sdraio ed ombrelloni saranno di 7 euro per la sdraio, 9 euro l’ombrellone e 11 euro per il lettino nei giorni feriali, mentre nel weekend e festivi per gli stessi noleggi le tariffe saliranno solo di un euro: e cioè 8 euro per la sdraio, 10 euro per l’ombrellone e 12 euro per un lettino. A questi prezzi se in spiaggia si arriva solo nel pomeriggio, andrà tolto anche il 30%.Un nuovo sistema di prenotazione, che non eliminerà del tutto però la modalità tradizionale con le cabine e la prenotazione dell’ombrellone e lettino anche direttamente sul posto.

Quello che troveranno gli utenti sarà un sistema più snello con una spiaggia più libera, dove su quattro o cinque file verrà tentato il posizionamento di cinquecento ombrelloni e mille lettini, 200 di questi resteranno fuori dalle prenotazioni sul canale online. Verrà poi mantenuta una buona parte di cabine disposte in una linea parallela rispetto al mare e dietro alla spiaggia, che invece resterà libera e ben visibile. Insomma per Ostia un cambio si può dire verso uno stile “Adriatico” che funziona per quel mare da anni ed è giusto provare ad applicarlo anche da noi. «Abbiamo ormai imparato dalla forza del mare e degli eventi che non dipendono da noi, che si deve cambiare, e così abbiamo fatto non snaturando però quella tradizione che ci vede ospitare da decenni le famiglie del Lido affezionate al mare in cabina – prosegue Petrini -. Quello che abbiamo fatto è stato sostanzialmente liberare la spiaggia che c’è e che fortunatamente si è conservata dopo l’intervento in difesa della costa della Regione Lazio, togliendo alcune cabine e aumentando i posti ombrellone che grazie ad un sistema online di prenotazione internazionale, diventeranno anche facilmente prenotabili sul sito spiagge.it, giorno per giorno ma anche con molto anticipo».

L’EROSIONE

Un modo anche per arginare i danni creati dal fenomeno dell’erosione che continua a mangiare metri e metri di sabbia. Dopo l’intervento della Regione Lazio, i gestori degli stabilimenti tornano a chiedere un tavolo di concertazione con Campidoglio e Pisana per programmare i futuri interventi in vista della prossima stagione. Intanto, domani si apre la stagione. E si partirà proprio dalle prenotazioni on-line.