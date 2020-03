Agguato al pony. addetto alle consegne aggredito e rapinato del furgone

Lo hanno picchiato per rubargli il furgone pieno di pacchi ancora da consegnare. Il fattorino, dipendente del corriere Dhl, si è trovato davanti quattro uomini vestiti di nero e con i volti nascosti dai cappucci delle felpe. Il pony express ha sentito un forte colpo in testa ed è caduto a terra, mentre la banda gli ha rubato le chiavi, è salita sul mezzo e si è allontanata. Il corriere ha chiesto aiuto al 112 ed è immediatamente partita la caccia al furgone giallo che una volante del Commissariato Lido della Polizia di Stato è riuscita a incrociare sul lungomare Paolo Toscanelli. Gli agenti hanno cercato di fermare la banda ma l’uomo alla guida del mezzo ha schiacciato il piede sull’acceleratore ed è nato un inseguimento da film a oltre 100 chilometri orari per le strade di Ostia. La corsa folle del furgone si è conclusa a via Bonamico. I quattro malviventi non si sono persi d’animo. Sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce in via delle Zattere. A dare una mano ai colleghi nella ricerca della banda, sono intervenute altre volanti. Il mezzo della Dhl è stato sequestrato e passato al setaccio dalla scientifica che sta verificando la presenza di tracce che possano identificare i malviventi.

Ultimo aggiornamento: 10:37

