Maxi controllo a Ostia: 121 auto non assicurate

Sequestrati 121 veicoli ed elevate sanzioni per 100 mila euro a Ostia. Dall'inizio dell'anno, nell'ambito dell'operazione «Ostia sicura», il commissariato di Polizia Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, ha effettuato numerosi controlli ai veicoli a motore, focalizzando l'attenzione su quelli privi di copertura assicurativa. Finora 121 mezzi sono stati sequestrati mentre altri 107 sono stati multati perchè carenti di revisione. Sono state ritirate anche 38 patenti di guida per guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ad aiutare gli agenti nell'attività di controllo, un nuovo sistema denominato «Mercurio» e che permette di leggere automaticamente le targhe delle vetture in sosta, effettuando una verifica dei requisiti del veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA