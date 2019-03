Prima tintarella fuori stagione, pienone di bagnanti tra Ostia e Fiumicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima tintarella fuori stagione per migliaia di romani che da questa mattina stanno riempiendo tutte le località del litorale. La temperatura tra i 18 ed 20 gradi sta richiamando, sin dalle prime ore del mattino, visitatori, diretti sul litorale di Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Passoscuro e le altre più a nord. Il traffico si è via via intensificato sulle arterie di accesso, via Aurelia, la Roma-Fiumicino, la via Portuense. Code in uscita verso Fregene sull'A12 Roma-Civitavecchia. Le pattuglie della polizia municipale sono impegnate anche per i controlli anti sosta selvaggia sui lungomare e nelle strade limitrofe.Un assaggio in anticipo della stagione balneare, che si avvierà ufficialmente tra qualche settimana, tra presenze in riva al mare e pranzi nei tavoli all'aperto di ristoranti, stabilimenti balneari e chioschi attrezzati. Il comune di Fiumicino si è mosso per tempo facendo scattare, già da dieci giorni, una prima sostanziale pulizia delle spiagge libere sui suoi 24 chilometri di costa. «Stiamo registrando da due domeniche un'affluenza con picchi da luglio: un buon segnale in vista della nuova stagione balneare - riferisce Marco Falsarella, del Singita di Fregene - Auspichiamo quanto prima l'avvio degli interventi strutturali di difesa della costa, dall'erosione, dalle istituzioni competenti».Alternativa al mare, a Fregene, per il secondo weekend, la mostra evento «Dinosauri in carne ed ossa», con le riproduzioni, a grandezza naturale, di 24 animali preistorici lungo i 2 chilometri di sentieri dell'Oasi Wwf di Macchiagrande. Notevole l'affluenza. Ad Ostia, iniziativa di «Retake» lungo il Canale dei pescatori con in campo tanti cittadini volontari, con pettorine blu, che hanno ripulito aree verdi, a ridosso dei muraglioni e della foce, verniciato ringhiere, raccogliendo tanti sacchi di rifiuti. Presente sul posto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con indosso la pettorina blu dell'iniziativa del gruppo «RetakeRoma Ostia», con il supporto di Ama, Croce rossa e protezione civile.