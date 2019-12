Roma, Ostia, picchiano e rapinano giovane: arrestati i responsabili

I carabinieri della compagnia di Ostia sono intervenuti in corso Duca di Genova, dove era stata segnalata un’aggressione. Arrivati sul posto hanno trovato solo un giovane, con evidenti tumefazioni al volto, che ha riferito di essere stato aggredito poco prima da due uomini i quali, dopo averlo malmenato, l’hanno rapinato di tutto il denaro in suo possesso. Soccorso dal 118 è stato condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Grassi, e affidato alle cure mediche. I militari si sono posti immediatamente alla ricerca degli aggressori che, grazie anche alla precisa descrizione fornita dal malcapitato, sono stati individuati in una via limitrofa e bloccati. I malviventi, due pregiudicati di origine romena, sono stati arrestati e accompagnati agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA