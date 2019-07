Ostia, in spiaggia un pesce siluro: stupore tra i bagnanti

Ostia, grande stupore tra i bagnanti per il ritrovamento di un pesce siluro lungo più di un metro sulla spiaggia del Lungomare Duca degli Abruzzi. Sul posto la Polizia Locale Roma Capitale del gruppo X Mare in attesa della rimozione della carcassa. Il pesce siluro, che può superare i due metri di lunghezza, vive in acque dolci e quindi l'esemplare "spiaggiato" a Ostia dovrebbe essere stato portato fino al Tirreno dal Tevere. © RIPRODUZIONE RISERVATA