Ostia, malore mentre fa il bagno al mare: muore un 35enne

Martedì 3 Agosto 2021, 20:14

È morto mentre faceva il bagno in mare a causa di un malore. È successo oggi a Ostia. L'uomo, un 35enne è morto dopo aver accusato un malore in mare, all'altezza della spiaggia libera di lungomare Duca degli Abruzzi. Inutili i soccorsi per l'uomo riportato a riva da amici e familiari. Sul posto 118 e carabinieri per le indagini.

