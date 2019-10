Ostia, armato di grosso martello minaccia i passanti e sfonda il vetro di un'auto

Un 49enne senza fissa dimora ha scatenato il panico questa mattina a Ostia in via Danilo Stiepovich. L'uomo, armato di un grosso martello e in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a minacciare i passanti bloccando anche le auto in transito lungo la strada. Dopo aver fermato una di queste, ha costretto a scendere l'autista frantumando il lunotto posteriore a martellate.

Le persone in strada sono state prese dal panico e si sono date alla fuga. Qualche istante dopo, però, una pattuglia dei carabinieri di Ostia che era di passaggio nella zona è intervenuta e ha riportato l'uomo alla calma. Disarmato e immobilizzato il 49enne, con precedenti e senza fissa dimora, è stato ammanettato e portato in caserma dove è in attesa dell'udienza di convalida.



