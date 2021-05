Spada, madre stanca di vedere figli schiavi della droga denuncia e fa arrestare due fratelli del Clan di Ostia

Si è conclusa stanotte l'indagine contro il clan Spada con l'arresto di due rampolli emergenti Francesco e Juan Carlos Spada. L'inchiesta era stata attivata grazie al coraggio di una mamma che stanca di vedere i propri figli tossicodipendenti trattati come schiavi dai venditore di morte, si è fidata della Polizia di Stato e ha denunciato e dato il via all'indagine. Sono gravissimi i reati che la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta a Francesco e Juan Carlos Spada, giovani emergenti della storica famiglia insediatasi sul litorale romano e ad Ostia in particolare.

Grazie a Polizia di Stato e DDA per arresto di due esponenti del clan Spada a Ostia. Operazione possibile grazie a denuncia di una "madre coraggio" stanca di vedere i figli tossicodipendenti utilizzati come schiavi dagli spacciatori. #NonAbbassiamoLoSguardo — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 29, 2021

Una indagine lampo condotta dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido, diretto da Antonino Mendolia, ha fatto emergere in capo ai due, gravissime responsabilità di spaccio di stupefacenti, di sequestro di persona, di estorsione e di riduzione in schiavitù. Gli arresti sono stati eseguiti nella notte ed è stato sequestrato un appartamento.

