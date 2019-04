Ostia, con il mega ponte torna attiva la linea 07 per le spiagge di Capocotta

Via ai collegamenti per le spiagge di Capocotta. Con il ponte di Pasqua e del 25 aprile è di fatto iniziata la stagione balneare con il ritorno della linea 07 che collega la stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido a Torvaianica/Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea con fermate agli accessi delle spiagge, tra cui la spiaggia libera di Castel Porziano. Come informa l'Azienda dei Trasporti Romana, la linea 07 è attiva tutti i giorni feriali e festivi. Nei giorni feriali le prime corse da Colombo e Torvaianica sono previste alle 7.40 e alle 8.10. Le ultime corse sono previste alle 21.30 e alle 22.00. la frequenza è di 25 minuti e diminuirà nel corso della stagione balneare. Al sabato le prime corse da Colombo e da Torvaianica/Campo Ascolano sono previste alle 7.40 e alle 8.10. Le ultime corse sono previste alle 21.30 e alle 22.00. N ei giorni festivi le prime corse da Colombo e da Torvaianica/Campo Ascolano sono previste rispettivamente alle 7.40 e alle 8.10. Le ultime corse sono previste rispettivamente alle 21.08 e 21.36. La frequenza è di 10, 15 minuti.

