​Ostia, 25enne soccorso in mare: rianimato sulla spiaggia e trasportato con l'eliambulanza

Salvataggio nel pomeriggio ad Ostia. Il bagnino dello stabilimento Kursaal ha salvato una ragazzo di 25 anni che ha perso i sensi. Il giovane è stato sistemato sul pattino. Il bagnino era convinto che il giovane fosse deceduto perché non dava alcun segno di vita. Ma nel giro di pochi minuti sulla spiaggia sono accorse alcune volanti della polizia e il personale di un'ambulanza. Intanto si è mossa l'eliambulanza. Il giovane è stato rianimato dal personale medico. Si è anche formato un nutrito capannello di curiosi. Il ragazzo è stato portato a bordo dell'ambulanza vicino ad un parcheggio in modo che potesse essere trasferito in eliambulanza che nel frattempo è atterrata. Ecco che il giovane, una volta rianimato, è stato portato dall'elicottero al San Camillo di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE --> Fiumicino, chiusi ristorante e bar dello stabilimento per mancato rispetto delle norme anti Covid