Ostia, torna Joe Cappuccio l'incubo delle donne sulla Roma-Lido

A Ostia torna l'incubo Joe Cappuccio, il rapinatore seriale che nel gennaio scorso colpiva donne sole davanti alle stazioni della Roma-Lido. L'uomo fu arrestato in una brillante operazione dei carabinieri del Gruppo Ostia. Ora, però, c'è un emulatore del bandito che sta tenendo sotto scacco un intero quartiere. Non le forze dell'ordine che già sono sulle tracce del nuovo Joe Cappuccio. Quattro i colpi messi a segno negli ultimi dieci giorni. Le vittime sono già state ascoltate dagli inquirenti a cui hanno fornito una descrizione dettagliata dell'uomo.L'IDENTIKITAlto 1 metro e 75 circa, moro e con la barba. Questo l'identikit dell'emulatore di Joe Cappuccio che, da un mese circa, sta aggredendo e rapinando le donne sole che si trovano nei pressi della stazione di Stella Polare di Ostia, una di quelle che serve la Roma Lido. Almeno quattro gli episodi denunciati. Probabilmente anche altri non raccontati a polizia o carabinieri. L'ultimo martedì mattina che si è registrato intorno alle 7 del mattino circa. Nonostante l'ora di punta il malvivente misterioso non è si è fatto scrupoli ha aggredito una donna nel sottopasso della stazione, l'ha rapinata della borsa, per poi lasciare il bottino sul marciapiede perché forse braccato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno sentito i commercianti di zona. Nel quartiere si sta assistendo a una vera escalation: a fine marzo una ragazza è stata colpita con un pugno e rapinata della borsa. Solo qualche giorno prima altri tre episodi analoghi in viale Vega. Secondo i residenti l'autore delle violenze sarebbe un uomo che gira tra i portoni e la stazione Stella Polare, appostandosi e aggredendo le donne sul lato di via Giuseppe Andrè. Insomma sia la descrizione che lo scenario ricordano il famoso Joe Cappuccio, il 42enne romano, prontamente arrestato dai carabinieri del Gruppo Ostia. Il modus operandi dell'emulatore è lo stesso dell'originale. Con una particolarità: il nuovo Joe Cappuccio, a differenza del primo, colpisce solo in zona Stella Polare e non si spinge a Lido Centro o nelle vie limitrofe. Poi ci sono altri elementi inquietanti che stanno emergendo nelle ultime ore. Più di un mese fa una donna in via Poggio di Venaco, a due passi dalla stazione Stella Polare, è stata aggredita con un bastone. Potrebbe essere stata la stessa persona a colpire? Il nuovo Joe Cappuccio gira anche armato? Gli interrogativi dovranno trovare una risposta dalle risultanze delle indagini. L'attenzione è massima da parte dei militari del Gruppo Ostia come testimonia l'operazione fatta negli ultimi due giorni dagli uomini dell'Arma tra le varie stazioni della Roma Lido, ad Ostia, con 50 uomini in divisa. Il dispositivo messo a punto ha come scopo quello prevenire i reati attraverso il controllo capillare del territorio e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.LE REAZIONI«Anche questo rapinatore ha le ore contate - dicono i commercianti della zona - siamo fiduciosi nell'operato dei carabinieri di Ostia che dimostrano di esserci vicini ogni giorno». I militari hanno intensificato i controlli e presto potranno già portare a una svolta nelle indagini. E il caso diventa anche terreno di scontro e di propaganda politica. La Lega del X Municipio ha organizzato, infatti, per domani mattina alle 10:30 un presidio di protesta per tenere alta l'attenzione sul tema. Ma - stando a quanto trapela dall'inchiesta - le prossime 48 ore saranno decisive e per il nuovo Joe Cappuccio potrebbero, nel frattempo, essersi già aperte le porte del carcere.mirko.polisano@ilmessaggero.it