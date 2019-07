Ostia, nuovo incendio nella pineta di Procoio: parte il piano contro i roghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l’incubo incendi in pineta a Ostia. Dopo il rogo di sabato a Castel Fusano, ieri mattina le fiamme si sono sviluppate in viale dei Promotori, all’interno della tenuta Procoio. A dare l’allarme è stata una signora tedesca mentre poco prima delle 7,30 portava a spasso i cani. La donna ha immediatamente avvertito il Corpo volontari soccorso a cavallo (Cvsc) e i vigili del fuoco che sono intervenuti in pochi minuti. «Quando sono arrivato – dice Giorgio Leone, presidente del Cvsc – i pompieri erano già a lavoro con due squadre e per fortuna in meno di un’ora sono riusciti a spegnere l’incendio, evitando che coinvolgesse un’area più estesa, fino a toccare le villette vicine. In questi casi la rapidità delle segnalazioni è fondamentale».Il fuoco si è sprigionato a ridosso di un centro sportivo dove erano stati potati degli alberi, senza portare via poi gli sfalci e i rami secchi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del X Gruppo. Intanto da oggi e fino al 15 settembre parte in tutta la regione la campagna antincendio boschivo. Una convezione tra la Regione Lazio e il corpo dei vigili del fuoco che prevede il potenziamento dei pompieri a Fiumicino, Cerveteri, Tivoli e Ostia, ma solo per la pineta di Castel Fusano. I tre Comuni e il X Municipio potranno contare di un’autobotte in più e un fuoristrada dotato di cisterna per raggiungere le zone più impervie, oltre all’aumento del personale con cinque unità. Non solo. Potenziati anche i mezzi aerei. Per gli incendi boschivi saranno, infatti, a disposizione elicotteri dei vigili del fuoco che potranno decollare dalla base di Ciampino e saranno a supporto dei canadair. Infine scendono in campo i direttori per le operazioni di spegnimento. Si tratta di esperti con il compito di gestire i mezzi aerei: uno nella pineta di Castel Fusano, uno a Cerveteri, due a Roma e uno a Pomezia. «In questa fase in cui gli incendi mettono a dura prova i vigili del fuoco – dice Riccardo Ciofi, segretario regionale Cisl di categoria – sarebbe meglio potenziare ancora di più i dispositivi di soccorso, mezzi e soprattutto gli uomini che operano sempre con la massima professionalità per salvare vite umane».