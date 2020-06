Ostia, incendio in un appartamento nella notte: intossicati marito e moglie

Incendio nella notte in un'abitazione al secondo piano di un palazzo di via Marino Fasan a Ostia. Nell'appartamento c'era una coppia di coniugi portata in ospedale per una lieve intossicazione da fumo. La palazzina è stata momentaneamente evacuata a scopo precauzionale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Si ipotizza che il rogo si divampato per cause accidentali. © RIPRODUZIONE RISERVATA