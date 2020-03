Ostia, misterioso incendio notturno: a fuoco due auto, uno scooter e danneggiata una concessionaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura l’altra notte in via Zotti, ad Ostia Ponente, dove ha preso fuoco un motorino e le fiamme, rapidamente, si sono propagate a due auto parcheggiate vicino l’epicentro del rogo. Non solo: ma il fuoco ha anche danneggiato l’ingresso di una concessionaria di auto. Sul posto, a sirene spiegate, equipaggi dei carabinieri e i vigili del fuoco che hanno contrastato la situazione. La gente è stata svegliata bruscamente e si è affacciata dalle finestre. Difficile che non si tratti di un episodio doloso anche se tecnicamente non è stato trovato alcun innesco. C’è una piccola possibilità che si sia trattato di un incidente di surriscaldamento del motore. Però è un’ipotesi abbastanza labile, almeno a sentire gli investigatori. Sono i carabinieri di Ostia ad indagare che, sotto il profilo dei risultati, spesso vanno a segno con arresti e cattura dei responsabili. Sono loro ad interessarsi del rogo. Per ora gli investigatori non si sbilanciano. Hanno anche ascoltato il titolare della concessionaria che ha detto di non avere mai subito minacce.