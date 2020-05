Ostia, sulla app della spiaggia è tutto esaurito: posti di blocco dalla Colombo alla Litoranea

Il vento non scoraggia i romani che questa mattina hanno raggiunto le spiagge di Ostia. Il sito - seapassroma.it - registra bollino rosso su molte spiagge del litorale. Controlli a tappeto sugli arenili e sulle strade di accesso al mare: Cristoforo Colombo, via Ostiense e via Litoranea. Posti di blocco a ogni ingresso e agenti in acquascooter lungo la costa. Folla al Pontile, dove però sono state rispettate le distanze di sicurezza visto anche il dispositivo delle forze dell'ordine presente in piazzale dei Ravennati.LEGGI ANCHE Turismo, italiani viaggiano sempre meno ma non rinunciano alla vacanza estiva