“In viaggio con la storia del calcio”: in mostra i cimeli di Roma e Lazio

Apre sabato 12 gennaio la mostra itinerante «In viaggio con la storia del calcio», esposta nelle sale dell'ostello Litus di Ostia, nella sede della ex Colonia Vittorio Emanuele (ingresso via Cozza). La rassegna fa tappa a Ostia: ospita i cimeli che riguardano il calcio mondiale, ma anche oggetti particolari delle due squadre della Capitale, Roma e Lazio. La mostra si concluderà domenica 27 gennaio, ingresso gratuito.



Due settimane nel corso delle quali sarà possibile fare un percorso a ritroso nel tempo e tra alcuni cimeli che per la prima volta possono essere visti da vicino. Tra gli oggetti esposti le maglie di campioni quali Maradona, Pelè, Crujiff e Falcao. Quella di Ostia è la 13ma tappa dell'iniziativa creata dall'Associazione Italiana Cultura e Sport, con il contributo di Lazio 100 e dell'Unione Tifosi Romanisti. Sono oltre duemila gli oggetti esposti e la rassegna potrà essere visitata tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 previste visite guidate per gruppi di studenti e degli allievi delle scuole calcio del territorio che potranno avere la sorpresa di essere guidati da campioni del calibro di Totti, De Rossi e Perrotta. All'inaugurazione di sabato, alle ore 11, saranno presenti la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo e l'assessore alla cultura e allo sport, Silvana Denicolò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA