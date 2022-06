Ostia, gravissimo incidente sulla litoranea: scooter contro auto, intervenuta l’eliambulanza

Lunedì 13 Giugno 2022, 21:25

Gravissimo incidente sulla litoranea Ostia Torvaianica, all’incrocio con via Besana, nel tardo pomeriggio di lunedì. Uno scooter condotto da una donna si è scontrato con una autovettura per un improvviso cambio di direzione. La motociclista è finita con il proprio mezzo contro lo sportello laterale sinistro della vettura impattando in piena velocità. Le sue condizioni sono apparse gravissime tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza che nel giro di pochi minuti è atterrata sul lungomare Vespucci per poi ripartire alla volta del San Camillo. Sul posto numerose pattuglie della Polizia Locale X Mare per regolare il caotico traffico di rientro dal mare e per effettuare i rilievi del caso. Video Mino Ippoliti