Ostia, gli errori della app: «Spiagge chiuse». Ai bagnini sono stati dati mezzi di soccorso per il lago

Male, la prima. Peggio (o quasi) la seconda. Le sole due giornate della stagione balneare di Ostia registrano disagi, proteste e disservizi. Oltre a condizioni meteo che da venerdì tengono lontano i bagnanti e hanno dato qualche ora in più all'amministrazione di Ostia per provare a concludere i preparativi sulle spiagge libere e poter aggiustare il tiro. La vera prova del nove sarà dunque tra oggi e martedì, quando è previsto il tutto esaurito sulle spiagge del Lido. Intanto, sugli arenili liberi gestiti da Campidoglio e X Municipio i problemi sembrano essere senza fine. Ieri, decine di bagnanti hanno protestato per la possibilità - prevista dall'ordinanza firmata nella notte tra giovedì e venerdì dalla sindaca Raggi - di condividere le piazzole sistemate sull'arenile anche con gli estranei. Nel caso tutte le aree fossero occupate infatti, lo steward proporrà di condividere degli spazi dove ci sono ancora posti liberi.«Così non ci sono tutele per la nostra salute», hanno detto alcuni bagnanti. Controlli su tutto il litorale.Giallo anche sulle postazioni dei bagnini. I pattini arrivati sulle spiagge di Ostia sarebbero da lago e non da mare. Ora la guardia costiera dovrà effettuare le verifiche per poi poter collaudare tutte le postazioni e le attrezzature. Ancora problemi, infine, per l'app. O meglio per il sito seapass. Sul web, le spiagge di Capocotta risultavano «momentaneamente chiuse per adeguamento direttive Covid-19», con buona pace dei gestori già in difficoltà per la crisi dovuta all'emergenza sanitaria. La presidente del X Municipio, la grillina Giuliana Di Pillo, si è precipitata nel pomeriggio dai gestori dei chioschi di Capocotta per chiedere scusa del disguido. E ci sono stati soltanto due giorni di mare.leggi anche Ristoranti e bar, le regole dell'Iss: no agli antipasti condivisi, sì all'uso del contante leggi anche Riconoscimento a Formia: "Bandiera verde" per le spiagge a misura di bambino