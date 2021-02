Ostia, folla record sul litorale (e a Fiumicino scatta la pedonalizzazione)

Come era nelle previsioni, la giornata dal sapore primaverile sta richiamando una notevole affluenza di romani sul litorale, da Ostia, Fiumicino, Fregene sino a Passoscuro ed oltre. File di macchina in aumento.

A Fiumicino è scattata alle 8 fino alle 18 la pedonalizzazione di tutto il centro storico, circa un chilometro, e lungo il porto canale, in via Torre Clementina, per agevolare i controlli anti assembramenti fuori dai numerosi ristoranti, al completo di prenotazioni, e locali pub con la polizia locale, forze dell’ordine e 70 volontari addetti a varie postazioni con transennamenti e per eventuali chiusure all’occorrenza. Situazione fluida al momento ma non mancano ripetuti richiami a chi non indossa o calza male le mascherine sul viso.

«Da oggi sperimentiamo questo nuovo modello di controlli, decisi dal sindaco Montino di concerto con tutto il Centro Operativo Comunale, dopo aver visto molti intasamenti fuori dai locali domenica scorsa - riferisce la Comandante della Polizia Locale, Lucia Franchini - Faremo valutazioni per vedere se adottare in futuro nuovi o diversi accorgimenti. Per il momento la situazione è fluida. La gente in arrivo da Roma e dintorni, con queste prime belle giornata, è tanta. Tanti anche gli appassionati delle biciclette».

Famiglie con bambini e giovani sulla «passeggiata» ma anche lungo i moli, il lungomare, la darsena portuale. Prime tintarelle e pranzi al sacco sulle spiagge, seppur ancora piene di detriti e rifiuti legate alle molte mareggiate invernali.

A ostia il lungomare preso d’assalto con passeggiate e pedalate. In tanti sulla spiaggia. Stessa fotografia su tutto il litorale.

