Controlli dei carabinieri all'Idroscalo e in piazza Gasparri: arrestate quattro persone

Sono quattro gli arresti dei carabinieri durante le festività di Natale sul litorale romano, dove è proseguita l'azione di monitoraggio di alcune zone del territorio sotto osservazione (Idroscalo, piazza Gasparri, i Lotti, Acilia). Nel corso dei servizi organizzati dal Gruppo Carabinieri di Ostia, avvalendosi dell'impiego dei militari dell'8° Reggimento Lazio e delle di unità cinofile di Santa Maria di Galeria, sono state identificate 249 persone, controllati 126 veicoli, elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada e segnalati tre giovani alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti. Accertata l'evasione dal luogo di detenzione di tre persone, di cui un 79enne romano, un 34enne romano e un 20enne del Marocco: il primo fruiva il beneficio perreati contro il patrimonio, gli altri per stupefacenti. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l'anziano mentre si intratteneva all'interno di un vicino bar mentre gli altri due sono stati localizzati al di fuoridell'abitazione in compagnia di altre persone. Tutti sono stati ricondotti nelle rispettive case in attesa delle udienze di convalida. Su disposizione della Corte di Appello di Roma, i carabinieri di Fiumicino hanno rintracciato ed arrestato una 49enne, recentemente condannata in via definitiva per reati legati agli stupefacenti. La donna, che è stata tradotta presso la casa circondariale di Civitavecchia, dovrà scontare una pena di oltre un anno di reclusione.