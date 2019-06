Ostia, maxi blitz anti-droga dei carabinieri all'Idroscalo: arrestate quattro persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La droga nascosta dentro pellicole coperte di nastro isolate e calamite in modo da attaccare le dosi sotto le auto e circolare per le strade di Ostia senza il timore di essere scoperti. Ma l’escamotage non è passato inosservato ai carabinieri del Gruppo Ostia che durante un maxi blitz all’Idroscalo hanno arrestato due pusher e corrieri che consegnavano la cocaina a domicilio attraverso il trucco della calamita. In manette è finita una coppia: 30 anni lui, 25 lei. I carabinieri sono arrivati a loro dopo una serie di attenti pedinamenti.I carabinieri da tempo tenevano sotto controllo la nuova «piazza» di spaccio dell’Idroscalo dove i nascondigli della droga sono dentro le ville delle famiglie sudamericane che trafficano cocaina, hashish ed eroina. A guardia della droga pitbull e pastori tedeschi. Le sirene spiegate dei carabinieri hanno fatto irruzione nella borgata alla fine del porto turistico, dove i clan stanno cercando di smerciare i loro carichi visto che l’altra piazza, quella Gasparri a Ostia Nuova è monitorata costantemente h24. Le organizzazioni criminali sono sempre più messe all’angolo, annientate dalle continue operazioni dei carabinieri che tolgono il fiato ai boss di zona.Il maxi blitz all’Idroscalo è durato 48 ore. Due giorni in cui gli uomini dell’Arma, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, affiancati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, dalle unità cinofile antidroga di Santa Maria di Galeria e dal supporto dall’alto di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, sono stati impegnati in intensi e capillari servizi di prevenzione e repressione. In sorvolo anche l’elicottero. Oltre ai due pusher-corrieri sono finiti in manette altre due persone. Si tratta di un 43enne romano trovato in possesso di hashish e cocaina. L’uomo è stato scovato dal fiuto dei cani anti-droga. A finire nella rete delle forze dell’ordine, infine, anche un 54enne cileno che dovrà scontare una pena complessiva di oltre tre anni per furto aggravato con scasso.