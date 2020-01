Roma, blitz dei carabinieri a Ostia: droga nei lavatoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le imposte delle finestre si chiudono in fretta non appena i lampeggianti delle gazzelle dei carabinieri varcano il passo di piazza Gasparri. Il feudo blindato che è sempre meno dei clan e sempre più dello Stato che qui ogni giorno è presente. I carabinieri del Gruppo Ostia continuano con le loro operazioni «ad alto impatto» dando filo da torcere a spacciatori e grandi organizzazioni criminali che proprio con la droga fanno i loro affari. L’ultimo blitz è di pochi giorni fa. I militari hanno passato di nuovo al setaccio i bunker della droga. I nascondigli dove pusher e boss occultano le dosi da vendere. Posti fino a qualche anno fa impenetrabili. Ma che da due anni e poco più sono diventati oggetto di continue ispezioni e verifiche da parte degli uomini dell’arma.I militari, comandati dal colonnello Pasqualino Toscani, hanno fatto irruzione nei palazzi del cosiddetto «quadrilatero della droga», quello compreso tra via Vincon, via Storelli, via Forni e via del Sommergibile. Il quartier generale degli Spada e dei Fasciani. È qui che i carabinieri del Gruppo Ostia sono entrati a colpo sicuro, assicurando alla giustizia due spacciatori che avevano allestito nelle terrazze e nei lavatoi dei caseggiati popolari delle vere centrali della droga. Oltre mezzo chilo tra hashish e cocaina è il quantitativo di stupefacente sequestrato. Trovati, poi, bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Per entrambi sono scattate le manette. Ora gli investigatori stanno passando al setaccio i loro contatti perché non è escluso che entrambi fossero al soldo dei clan della zona.La piazza è sempre più vuota. Anche le “sentinelle” che dovrebbero dare l’allarme per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine o di qualche viso poco noto alla vista delle sirene vanno via. Si riconoscono facilmente, si tratta perlopiù di giovani che non hanno nulla in mano se non un vecchio telefonino, utile a segnalare le visite “inaspettate”. Niente smartphone per evitare distrazioni. «I carabinieri sono qui tutti i giorni - ammette un residente - che per fortuna rendono la vita impossibile ai malviventi». Anche i condomini da queste parti sono «mili tarizzati». Tra via Storelli e via Forni, c’è un in intero palazzo dove gli inquilini non hanno più libero accesso ai loro alloggi. I malviventi hanno blindato l’ingresso con telecamere per monitorare chi entra e chi esce. Su alcuni piani ci sono porte con sbarre di ferro e una fessura che si apre e si chiude all’occorrenza per permettere gli scambi. «Se arriva qualcuno - ci spiega un cittadino - la via di fuga è sul tetto». All’ultimo piano della palazzina, infatti, si trova un’altra porta blindata che dà sul terrazzo condominiale, dal quale si accede ai palazzi confinanti. Questa è Ostia Nuova dove la droga si vende e si passa di corridoio in corridoio, di terrazzo in terrazzo. Proprio come succede a Scampia. Ma ora la vita per banditi e trafficanti è più difficile.