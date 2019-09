Ostia, usavano «app» con chat criptate per spacciare, arrestati due diciottenni

E' già spaccio 4.0 a piazza Gasparri, a Ostia. Sui telefoni dei pusher viene installata l'applicazione di messaggistica istantanea

Gli investigatori del commissario Lido, diretto da Eugenio Ferraro, stanno da tempo monitorando questo nuovo fenomeno di cessione dello stupefacente definendo la famosa piazza Gasparri in una piazza «Gasparri 4.0». Per questo sono stati intensificati i che permette di conversare con utenti in modo segreto, auto distruggendo successivamente i messaggi. Testi, immagini e video sono infatti crittografati al momento dell'invio e tali rimangono durante il transito fino al dispositivo del destinatario, evitando quindi possibili intercettazioni nel corso del passaggio dei dati.

servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, in particolare nelle zone frequentate dai giovani. Così l'altra notte gli agenti della squadra della Polizia giudiziaria del commissariato Lido hanno arrestato C.Y.I. di 19 anni e D.G.D. 18enne. I due sono stati controllati nella zona di piazza Gasparri e trovati in possesso di numerosi involucri di cocaina, alcuni di questi in confezioni già pronta per essere direttamente fumata. Ad entrambi è stato sequestrato il provento dell'attività illecita consistente in 600 euro circa e 3 telefoni cellulari, di cui due attivi con una sim intestata a individui di nazionalità indiana. E su tutti i i telefoni era stata installata l'app segreta.